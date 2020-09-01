الأردن يسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 59 حالة محلية

عمان – الغد – سجل الأردن اليوم (63) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، من بينها 59 حالة محلية، بحسب إيجاز صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

ووفق الإيجاز توزعت الحالات المحلية على النحو الآتي:

– (54) حالة في محافظة العاصمة عمّان، (52) حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، وحالتان تحت الاستقصاء.

– (4) حالات في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين.

– حالة في محافظة جرش، تحت الاستقصاء.

– (4) حالات خارجيّة، وهي لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

وأوضح الإيجاز أن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في المملكة ارتفع إلى (2097) حالة، منذ بدء الجائحة.

إلى ذلك، سُجّلت (56) حالة شفاء هذا اليوم، (30) في مستشفى الأمير حمزة، و(25) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(1) في مستشفى الملكة علياء. كما تمّ إجراء (10861) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (839241) فحصاً.