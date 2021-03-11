الأردن يشارك اجتماع في “رباعية ميونخ”

عمان-الغد- ‏يشارك اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ‎ في الاجتماع الوزاري الرباعي في إطار مجموعة ميونخ إلى جانب وزراء خارجية ‎مصر ‎سامح شكري وفرنسا جان إيف لودريان وألمانيا ‎هايكو ماس بمشاركة الممثل الخاص للإتحاد الأوروبي لعملية السلام سوزانا تيرستال ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام تور ونسلاند والذي يعقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس لاستكمال الجهود المستهدفة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين.