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الأردن يشارك بأعمال مؤتمر مشروع الأورومتوسطي للسكك الحديدية

12:24 م2022-11-28

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شارك الأردن بالاحتفال الختامي لمشروع الأورومتوسطي للسكك الحديدية، الذي عقد أخيرا، في مدينة بروكسل في بلجيكا.
وجمع المشروع خبراء ومسؤولون من دول حوض البحر المتوسط، إضافة إلى ممثلين من اللجنة الأوروبية للمناطق، ووكالة السكك الحديدية في الاتحاد الأوروبي، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، والمنظمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية.
وقالت وزارة النقل في بيان، اليوم الاثنين، إن الوفد الأردني المشارك بأعمال مؤتمر المشروع الأورومتوسطي للسكك الحديدية، قدم عرضا حول التقدم المحرز في مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية وتفاصيل المرحلة الأولى من المشروع والتي ستربط العقبة بعمان.
وبين الوفد خلال المؤتمر أن هناك خطة لإعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل خط سكة الحديد الحجازي على محور عمان – الزرقاء ومحور باتجاه مطار الملكة علياء الدولي وذلك في إطار استراتيجية قطاع النقل الأردني للأعوام 2022-2027.
و عرض فريق مشروع الأورومتوسطي للسكك الحديدية ، خلال أعمال المؤتمر إنجازات ونتائج المساعدة الفنية المقدمة في عام 2022 للدول المشاركة.- (بترا)

12:24 م2022-11-28
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