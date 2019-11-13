الأردن يشارك بأول اجتماع للتحالف الدولي بعد مقتل البغدادي

تغريد الرشق

واشنطن- يشارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، والذي يستضيفه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقر الوزارة بواشنطن غدا الخميس، بحسب ما اكد مصدر مسؤول لـ”الغد”.

ويبحث الوزراء المشاركون في الاجتماع الذي وصفته الخارجية الأميركية بـ”الاستثنائي”، استراتيجية استمرارية محاربة داعش في مرحلة ما بعد التحرير والمرحلة المقبلة بعد مقتل زعيم التنظيم الارهابي ابو بكر البغدادي مؤخرا في سورية.

واكد بيان صادر عن الخارجية الأميركية تلقته “الغد”، ان الوزراء المشاركون سيركزون بشكل خاص على التطورات الأخيرة في شمال شرق سورية وعلاقتها باستقرار وأمن المنطقة، كما قال البيان ان بومبيو يتطلع قدما الى استضافة نظرائه من وزراء خارجية دول التحالف، لمراجعة الخطوات التالية في الحملة المشتركة لتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش.

وفيما سيتم استعراض الخطوات المقبلة في الحملة المشتركة للتحالف لتحقيق هزيمة دائمة للتنظيم الارهابي، اكدت الحكومة الأميركية على ان التحالف لا يزال مهمًا للغاية لناحية الجهود والالتزامات المشتركة، كما شددت على انها مصممة على منع عودة داعش في سورية والعراق وانها تواصل العمل مع التحالف العالمي لتدمير فلول داعش وإحباط طموحات التنظيم العالمية.

يذكر ان الولايات المتحدة اعادت تموضع قواتها في سورية وارسلتها الى أماكن أخرى من المنطقة، وفي مقدمتها العراق، قبيل إعادتهم إلى ديارهم في نهاية المطاف. الا ان الحكومة الأميركية اعلنت عن بقاء بضع مئات من الجنود في سورية، في قاعدة التنف بالقرب من الحدود مع الأردن، اضافة الى عدد غير معلوم في شمال شرق سورية في محافظة دير الزور لحماية حقول النفط في المنطقة من الوقوع في أيدي الإرهابيين.