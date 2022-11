الأردن يشارك بأعمال مؤتمر مشروع الأورومتوسطي للسكك الحديدية

شارك الأردن بالاحتفال الختامي لمشروع الأورومتوسطي للسكك الحديدية EUMedRail مؤخرا في مدينة بروكسل/ بلجيكا والذي جمع سته عشرة مسؤولاً وخبيراً رفيعي المستوى من دول حوض البحر المتوسط ، بالإضافة إلى ممثلين من اللجنة الأوروبية للمناطق (European Committee of the Regions) ووكالة السكك الحديدية في الاتحاد الأوروبي (ERA) ومفوضية الاتحاد الأوروبي (the European Commission)، والاتحاد من أجل المتوسط ​​(UfM) والمنظمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية (OTIF).

وفي بيان صادر عن وزارة النقل جاء فيه ان الوفد الأردني المشارك بإعمال مؤتمر المشروع الأورومتوسطي للسكك الحديدية قدم عرضا حول التقدم المحرز في مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية وتفاصيل المرحلة الأولى من المشروع والتي ستربط العقبة بعمان.

وبين الوفد خلال المؤتمر بأن هناك خطة لإعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل خط سكة الحديد الحجازي على محوري محور عمان – الزرقاء ومحور باتجاه مطار الملكة علياء الدولي وذلك في إطار استراتيجية قطاع النقل الأردني للأعوام 2022-2027.

هذا وقد استعرض فريق مشروع الأورومتوسطي للسكك الحديدية EUMedRail خلال اعمال المؤتمر انجازات ونتائج المساعدة الفنية المقدمة في عام 2022 للدول المشاركة .

ويذكر بان مشروع اورومتوسطي للسكك الحديدية EUMedRail، قد تم تشغيله في الفترة ما بين 2017-2022 وبتمويل من قبل المديرية العامة للجوار والتوسع (DG NEAR) والتابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي وبميزانية قدرها مليوني يورو، وذلك لغايات نقل المساعدة الفنية لبلدان حوض البحر المتوسط .