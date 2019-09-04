الأردن يشارك بالمؤتمر السنوي الدوري لحقوق الإنسان

سيؤول – شارك ممثل المركز الوطني لحقوق الإنسان المفوض العام الدكتور موسى بريزات اليوم الأربعاء، في المؤتمر السنوي الدوري للمنتدى الآسيوي الباسيفيكي.

ويضم المؤتمر 25 مؤسسة وطنية من آسيا ومنطقة الباسفيكي بهدف تقديم الخبرات والتدريب وايجاد مؤسسات وطنية قوية في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات والمعرفة والممارسات الفضلى. وعرض بريزات لأبرز الانجازات التي حققها المركز في اطار تنفيذ خطة استراتيجية لمواءمة التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزم بها الاردن، وكيفية دمج معايير حقوق الإنسان في المنهاج التعليمي بمرحلة التعليم العام. وأشار إلى ان المركز رصد الاحتجاجات السلمية واستقبال الشكاوى ومتابعة الموقوفين لأسباب تتعلق بالاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي. وبين أن المركز ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني واصلت جهود الحد من التمييز ضد النساء والفتيات وفق خطة عمان التي أقرها مؤتمر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي استضافته المملكة برئاسة المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2012.

وتضمن جدول اعمال المؤتمر مراجعة نشاطات المنتدى في رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم المشورة والرأي والاقتراحات لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الوطنية، وكيفية التعامل واستقبال الشكاوى والتحقيق فيها، وتنفيذ برامج نوعية بشأن حقوق الإنسان.-(بترا)