الأردن يشارك بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة

عمان – يشارك الأردن في الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021 الذي ينطلق في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة أواخر الشهر الحالي.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمنتدى، فإن المنتدى الذي تبدأ فعالياته في 26 الشهر الحالي، يجمع كبار الشخصيات من قادة التغيير والمسؤولين والفنانين والإعلاميين العرب والأجانب لتحديد دور الاتصال الحكومي في خطط التنمية المستقبلية الشاملة، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا التي شكلت تحدياً كبيراً أمام دول العالم.

ويناقش المنتدى الذي يقام على مدار يومين تحت شعار “دروس الماضي، تطلعات المستقبل”،ويشارك به 79 خبيراً في الاتصال من 11 دولة عربية وأجنبية، آليات إدارة الأزمات بأساليب اتصال مبتكرة ومعاصرة، ومستقبل خطاب الحكومات للجمهور، وحجم الشراكة التي تجمعهم في صناعة القرار.

ويتضمن 31 فعالية تتوزع على 7 جلسات حوارية، و5 خطابات ملهمة، و7 ورش تدريبية، و12 منصة تفاعلية، فيما تركز فعالياته على التجارب التاريخية في الاتصال الحكومي، وأهم المحطات الماضية وصولاً إلى الحاضر وما رافقه من تحولات، ليستشرف بعد عشرة أعوام على انعقاده مستقبل الاتصال الحكومي إقليمياً وعالمياً.

ويرصد المنتدى دور الاتصال الحكومي وسط التحولات الحادة في الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية عالميا، ويقدم تصوراً لمستقبل الاتصال الحكومي من حيث الأدوات والخبرات والتخصصات والمنهجيات المتوقعة.