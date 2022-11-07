الأردن يشارك بمعرض سوق السفر العالمي في لندن

شارك وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، نايف الفايز، بافتتاح الجناح الأردني في معرض سوق السفر العالمي “WTM” في لندن، بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، وبمشاركة ممثلين عن مفوضية سلطة العقبة الاقتصادية والملكية الأردنية للطيران والشركة الاردنية لإحياء التراث و 30 مكتبا سياحيا وفنادق أردنية.

وانطلقت فعاليات المعرض، اليوم ، وتستمر ثلاثة أيام ، بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، حيث شهد الجناح الأردني حضورا مميزا في يومه الأول من قبل ممثلي الشركات السياحية الأجنبية.

وبين الفايز، في بيان صحفي، إن المعرض يعتبر من أهم المعارض في لندن، والذي يمثل فرصة لتنشيط حركة السياحة العالمية الوافدة للمملكة.

وأشار الفايز إلى أهمية المشاركة في المعرض كونه محطة أساسية تدعم خطط جذب السياحة للمملكة، حيث يتميز الجناح الأردني في المعرض هذا العام بالجناح الاردني المميز ، والتي من المتوقع أن يعلن عن مجموعة من الاتفاقيات التي تخدم السياحة والتي سيعلن عنها خلال أيام المعرض.

وأشاد الفايز بالنقلة النوعية في السياحة للمملكة من الدول الأوروبية والنشاط السياحي، حيث من المتوقع ان تشهد المملكة استمرار في الحركة السياحية النشطة .

مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات اكد أن الجناح الأردني اهتماما من قبل الصحافة والإعلام الأجنبي.

وأشار عربيات الى الحملة التسويقية للمملكة في اوروبا وانعكاسها الإيجابي على الترويج السياحي مشيرا إلى أن الهيئة ومن خلال تواجدها في المعرض سعت إلى أن يكون لها حضورا في كافة اركان المعرض من خلال اعلانات تسويقية ترويجية للمملكة تشمل عدد كبير من جوانب المعرض .

وأكد عربيات على أهمية الأردن وتميزه وتنوع منتجه السياحي وما يتمتع به من أمن وأمان واشاد عربيات في الحركة السياحية للمملكة التي تشهد زيادة مستمرة من الأسواق الاوروبية .

وأجرى الفايز وعربيات عددًا من اللقاءات الصحفية مع وسائل إعلام محلية وأجنبية، لعرض الإجراءات التحفيزية التي تهدف إلى جذب السائح الأجنبي بشكل عام.

وشهد المعرض حضور من السفير الأردني في لندن منار الدباس وإشادة من الدباس في الجناح الاردني وما يسهم فيه من ترويج سياحي مميز .

كما التقى وزير السياحة والآثار نايف الفايز، في الجناح الأردني وزير السياحة في المملكة العربية السعودية أحمد الخطيب.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي حضره مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال السياحي، والتعاون بين البلدين لتشجيع السياحة البينية.

وأكد الطرفان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين في مختلف المجالات.