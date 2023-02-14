الأردن يشارك في اجتماعات اللجنة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب

القاهرة – انطلقت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب.

وشاركت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، الدكتورة إلهام خريسات، ممثلة عن الأردن في أعمال الاجتماع، الذي يأتي في إطار التحضير للدورة المقبلة لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، والمقرر عقدها شهر آذار المقبل.

وافتتحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الاجتماع، الذي تناول قضايا الشؤون الصحية ذات الأولوية وفي مقدمتها المستجدات ومتابعة الجهود المبذولة من أجل التصدي لفيروس كورونا، ومناقشة ما توصلت إليها اللجان الفنية المنبثقة عن مجلس وزراء الصحة العرب لإنشاء المركز العربي للأبحاث الصحية، وجائزة الطبيب العربي لعام 2023، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.

وقالت أبو غزالة إن هذه اللجنة تعد من أهم لجان مجلس وزراء الصحة العرب التي تعمل على إعداد وتحضير ودراسة ومناقشة البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال دورات مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، وكذلك تقدم التوصيات المهمة التي تستند عليها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب في إعداد مشاريع قرارات هذه الدورات.

ولفتت إلى أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش ومن ضمنها إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة البشري، وإنشاء الوكالة العربية للدواء، وإنشاء منظمة للصحة العربية، ومتابعة جهود المراكز والهيئات التابعة لمجلس وزراء الصحة العرب.–(بترا)