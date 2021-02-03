الأردن يشارك في اجتماعات برنامج الأمم المتحدة لبيئة غرب آسيا

عمان – مثلت وزارة البيئة الأردن في الاجتماع الافتراضي الذي عقده المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة لبيئة غرب آسيا، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين تحضيراً للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي ستعقد يومي 22 و 23 شباط الحالي افتراضياً.

واطلع المشاركون على خارطة طريق جمعية الأمم المتحدة للبيئة والاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2022-2025 لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وناقش المشاركون في الاجتماع التحديات البيئية في المنطقة والإجراءات الإقليمية ذات الأولوية لمواجهتها.

ودعا الوفد الأردني المشارك إلى دعم الأولويات الإقليمية خاصة فيما يتعلق بمحاور العمل المناخي والحد من التلوث وتحسين ادارة النفايات.

واشار مدير المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سامي ديماسي، إلى ان تطوير الاستراتيجية جاء بناءً على أحدث المعلومات التي تؤكد أن تزامن حدوث التغيرات المناخية والاخلال بتوازن الطبيعة وازدياد نسبة التلوث سيؤثر سلبا على قدرة العالم في القضاء على الفقر او الحد منه . –(بترا)