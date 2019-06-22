الأردن يشارك في الاجتماع الطارىء لوزراء المالية العرب في القاهرة

عمان-الغد- يشارك الاردن في الاجتماع الطارىء لوزراء المالية العرب الذي يعقد في القاهرة غدا بناء على دعوة الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط لبحث سبل متابعة تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المتعلق بتفعيل شبكة امان مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهة التبعات الخطيرة للازمة المالية التي تواجهها السلطة منذ شهور بسبب احتجاز اسرائيل للعوائد الضريبية المستحقة لدولة فلسطين.

وسيمثل الاردن في الاجتماع أمين عام وزارة المالية الدكتور عبدالحكيم شبلي .

وسيبحث الاجتماع كيفية مشاركة الدول العربية بمبالغ مالية محددة في شبكة الامان المالية للسلطة الوطنية، سواء على شكل منح او كقروض يتعهد الجانب الفلسطيني بسدادها فور انتها ازمته المالية.

وسيؤكد ممثل الاردن خلال الاجتماع ضرورة تقديم كل الدعم للأشقاء لتجاوز الأزمة المالية وضرورة تفعيل القرارات العربية التي تنص على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق.