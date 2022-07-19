الأردن يشارك في البطولة العربية للسباحة

عمان – الغد– توجهت بعثة المنتخب الوطني للسباحة، يوم أمس ، إلى مدينة وهران الجزائرية وذلك للمشاركة في البطولة العربية الخامسة للعموم والتي ستقام خلال الفترة من 20 إلى 24 تموز (يوليو) الحالي.

ويتكون وفد المنتخب الوطني من، رهف بقلة / مدربة والمعالجة سماح أبو رمان إلى جانب السباحين والسباحات : تاليتا بقلة وندين فانوس ومريم مثقال وكارين البلبيسي وعمرو الور ومحمد البدور وزياد السلعوس وعدنان العبداللات.

يذكر أن المنتخب الوطني كان قد حقق في النسخة الماضية من البطولة والتي أُقيمت في تونس العام 2018 ما مجموعه 14 ميدالية من بينها 3 ذهبيات وخمس فضيات وست برونزيات.