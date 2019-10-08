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الأردن يشارك في البطولة العربية للمواي تاي

منذ 4 ساعات

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عمان – الغد –  غادرت اليوم الثلاثاء بعثة منتخبنا الوطني للمواي تاي للمشاركة في البطولة العربية السادسة والتي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 9 ولغاية 14 الشهرالحالي وتقام هذه البطولة تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وتضم بعثة المنتخب كل من اللاعبين : محمد ماجد سلامة ( وزن -81 كغم) ، عبد الله الجبارين (وزن – 70 كغم ) ،عبد الرحمن السراديح (وزن -71 كغم) ، سيف ماجد سلامة ( وزن – 67 كغم ) ، محمد قدورة (وزن – 63,5 كغم) ، سيف الدين زقزوق (وزن -60 كغم ) ،طارق العزوني (وزن – 57 كغم ) كما يضم المنتخب مشاركة نسائية من خلال اللاعبتان ايمان حماد (وزن -54 كغم) وأمل ربايعة (وزن -54 كغم) تحت اشراف المدرب عيسى أبو نصار.

وبحسب المدير الفني للمنتخب ” عيسى أبو نصار” فإن المنتخب قد خضع لمعسكر داخلي لمدة شهر تقريباً للوصول للجاهزية المطلوبة ، كما عمد الاتحاد إلى اشراك لاعبين من اصحاب الخبرة ولاعبين جدد للتأسيس منتخب قادر على المنافسة الى ابعد حد ، كما ستكون هذه المشاركة الأولى للعنصر النسوي على صعيد المنتخب.

واضاف أبو نصار “نأمل في تحقيق عدد من الميداليات واحتلال مركز متقدم على صعيد الفرق ، إلا أن المنافسة ستكون قوية ولاسيما بمشاركة 16 دولة عربية ومن أبرزها المغرب والامارات”.

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