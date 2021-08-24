الأردن يشارك في بطولة العالم العسكرية بالملاكمة

محمد عمّار

عمان – يشارك المنتخب العسكري للملاكمة في بطولة العالم العسكرية التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 16 إلى 27 أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويرأس الوفد مدير الاتحاد الرياضي العسكري ورئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية العميد عيسى قطيشات، ويضم الوفد المدرب خليل المصاروة، واللاعبين صلاح الدين علي (وزن 67 كغم)، ابراهيم محمود (وزن 75 كغم) وأحمد طعيمات (فوق 91 كغم).

على صعيد آخر، يواصل الاتحاد العربي ترتيباته لاقامة اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي واللجنتين الفنية والإعلامية، والمقررة في فلسطين خلال الفترة من 25 إلى 28 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وفي حال تعذر اقامتها في مدينة رام الله، فانه من المتوقع نقلها إلى العاصمة المصرية القاهرة في الفترة ذاتها، والتي ستشهد تسلم الاتحاد العربي للرياضة العسكرية المقر الدائم للاتحاد في القاهرة.

كما تلقى الاتحاد العربي برقية من الاتحاد العسكري اللبناني لاستضافة الندوة العسكرية عن التغذية الرياضية والمنشطات وطرق التدريب الرياضي، والتي ستقام يومي 19 و20 شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل عبر الاتصال المرئي، حيث تواصل الاتحاد العربي مع كافة الاتحادات العسكرية العربية للمشاركة في الندوة.

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