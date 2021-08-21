الأردن يشارك في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار

عمان – الغد – اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار عن مشاركة 41 دولة في البطولة من ضمنها الأردن ، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 31 آب (أغسطس) إلى 5 أيلول (سبتمبر) المقبل بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، ومن الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة كل من فرنسا وألمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا وأوغندا وماليزيا والنمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجريا، وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وايطاليا وكندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر وبوروندى، وكوت ديفوار ومالى والنيجر والسنغال، وجنوب السودان إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.

من جانبه أكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والافريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن العدد مازال قابل للزيادة خاصة أن آخر موعد لمشاركة الدول في البطولة سيكون يوم غد الاحد وبعدها لن يتم قبول اي دولة بعد انتهاء الموعد المحدد رسميا .

، مضيفا أن الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة من ضمنها العشر دول الأولى في التصنيف الدولي لمنتخبات الدراجات وهو ما يؤكد أن البطولة ستشهد منافسات قوية ومستويات فنية متميزة.

واضاف عزام ان اللجنة المنظمة تتوقع موافقة دول اخري في البطولة لتكون واحدة من اقوي بطولات الدراجات.