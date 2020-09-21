الأردن يشارك في توقيع اتفاقية غاز شرق المتوسط غداً

رهام زيدان

عمان- قال مصدر مطلع، إنه من المقرر أن توقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية يوم غد الأحد، على اتفاقية غاز شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتشمل الاتفاقية إلى جانب الأردن كلا من قبرص واليونان وإسرائيل وفلسطين ومصر وإيطاليا.

وأشار المصدر لـ”الغد” إلى أن التوقيع سيتم عبر تقنية الاتصال المرئي، فيما ستكون الاتفاقية أساسا لإنشاء منتدى يضم الدول الموقعة.

وكانت مصر بادرت بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط وتضم قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين إلى جانب مصر وكذلك ممثلى الاتحاد الأوروبى لأول اجتماع وزاري في القاهرة في منتصف كانون الثاني/يناير 2019 صدر عنه إعلان مشترك من وزراء الدول السبع عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقراً له.