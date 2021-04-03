الأردن يشارك في دورة تدريب الجري على الجليد للأولمبياد الخاص

عمان –الغد – يشارك الأردن في الدورة التدريبية الأساسية للجري على الجليد، والمخصصة لألعاب الأولمبياد الخاص الدولي، التي انطلقت أمس وتستمر لمدة 3 أيام، عبر تقنية الاتصال المرئي (ZOOM)، والتي نظمها الأولمبياد الخاص الكويتي.

ويشارك من الأردن المدربون، دانا كليب، براءة البوني، معمر الكسجي، صالح أمير، دانا أبو عيطة وعلي هديب، إلى جانب مدربين من لبنان، الإمارات، مصر، قطر، المغرب، السعودية، الجزائر، العراق، فلسطين، ليبيا، السودان إضافة إلى الكويت.

وقدم أمس الخبير العالمي في رياضة الجري على الجليد سليفستر بولك محاضرة بشقيها النظري والعملي.

وتأتي هذه الدورة في إطار الدورات التدريبية التى أقرها الرئيس الاقليمي للالمبياد الخاص للعام 2021 المهندس أيمن عبد الوهاب، واستكمالا للدورات التدريبية التي أقيمت العام الماضي على المنصة الافتراضية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما تأتي أهمية هذه الدورة التدريبية الأساسية للجري على الجليد لأنها إحدى الرياضات التي سوف تشهدها الألعاب العالمية الشتوية التي ستقام في كازان الروسية 2022.

وبحث الخبير العالمي في رياضة الجري على الجليد خلال المحادثات التنسيقية للدورة مع كل من مدير عام الرياضة والتدريب الدكتور عماد محيي الدين ومدير عام الالعاب والمسابقات شريف الفولي؛ الطرائق العلمية لتدريب لاعبي الأولمبياد الخاص بالمنطقة، رغم عدم وجود ثلوج في أغلب الدول المشاركة.

واستعراض نتائج دول المنطقة في تلك الرياضة خلال الألعاب العالمية الشتوية الماضية وآخرها ألعاب النمسا التي اقيمت في العام 2017، ومقارنة حجم الميداليات التي حققها لاعبو المنطقة، مشيرا إلى أن التدريب على الجري على رمال الصحراء، ليس بالأمر البعيد عن الجري على الجليد.

وبحسب مدير الأولمبياد الخاص الأردني الدكتور علي الشواهين، فإن الدورة تقام بالتعاون بين الاتحاد الكويتي والمصري، وجاءت مشاركة الأردن بالدوري للتحضير للأولمبياد الخاص الذي سيقام في كازان الروسية في العام 2022، وهذا سينعكس إيجابا على قدرات المدربين الأردنيين للتعامل مع الجري على الجليد، وتطبيق الدورة على اللاعبين، لتحقيق الميداليات في الدورة العالمية، ومنح المشاركين فرصة لزيادة التدريبات في الأوقات المناسبة، لتطوير مهارات اللاعبين.