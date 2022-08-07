الأردن يشارك في “عمومية” الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

عمان – الغد – شارك نائبا رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، الدكتور ساري حمدان والدكتور خالد عطيات، اليوم الأحد، في اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي في مدينة قونية التركية وذلك بالتزامن مع استضافة النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وسيفتتح المنتخب الوطني لألعاب القوى مشاركة البعثة الأردنية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي يوم غد الإثنين من خلال عليا بشناق وبلال ذياب في سباق 100 متر ومصعب المومني في منافسات دفع الجلة.

وكان قد وصل إلى مدينة قونية التركية، للمشاركة في في دورة ألعاب التضامن الإسلامي منتخبات التايكواندو و والرماية المصارعة ورفع الأثقال والجمباز.



ويذكر أن الأردن يُشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقبلة ببعثة تتكون من ١١ رياضة وهي، الرماية والسباحة والجمباز والكراتيه ورفع الأثقال والمصارعة والكيك بوكسينج والمبارزة والتايكواندو وكرة السلة 3×3 وألعاب القوى.