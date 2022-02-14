الأردن يشارك في مؤتمر مصر الدولي للبترول

يشارك وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في اعمال الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول الذي بدا اعماله في القاهرة اليوم الاثنين للبحث في مستجدات قطاع البترول والتحديات التي تواجه العالم في هذا المجال.

ويشارك الوزير الخرابشة في جلسة وزارية تعقد بمشاركة وزير البترول المصري ووزير النفط والمعادن اليمني ورئيس سلطة الطاقة والمصارد الفلسطيني تناقش الطريق الى التعافي وديناميكيات السوق الجديدة وتعاون المنتجين والمستهلكين لضمان ازدرهار واستقرار امدادات الطاقة.

ويبحث المشاركون في المؤتمر التحديات التي تواجه قطاع البترول والتحولات العالمية بهذا الخصوص وبدء تعافي القطاع من تداعيات جائحة (كورونا) وسبل مواجهة التغيرالمناخي واليات الخروج بنتائج تستفيد منها الشعوب.

ويناقش المشاركون اليات تمويل المشاريع البترولية وتمكين المراة في قطاع الطاقة والتحول الرقمى فى قطاع البترول خاصة لمواجهة جائحة (كورونا).

ويضم الوفد الأردني بالإضافة الى الوزير الخرابشة كلا من مدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة ومساعد الأمين العام لشؤون الطاقة المهندس حسن الحياري.