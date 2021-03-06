الأردن يشارك في مؤتمر منع الجريمة في اليابان

طوكيو- يشارك وفد أردني في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كيوتو اليابانية؛ التزاما بالمبادئ والإجراءات المعنية بمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون بما يتماشى مع تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ويمثل الوفد الذي تترأسه سفيرة المملكة في اليابان لينا عناب، وعضوية رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورئيس النيابات العامة وسفيرة الأردن لدى النمسا. كما تشارك في المؤتمر دول ليبيا وفلسطين ومصر والعراق وقطر.

بترا