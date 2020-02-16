الأردن يشارك في معرض دولي للحمام الزاجل بقطر

الدوحة – يشارك الأردن في معرض ومؤتمر كتارا الدولي للحمام الزاجل الذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة.

ويشتمل المعرض الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والذي يستمر حتى بعد غد الثلاثاء، على فعاليات عديدة بمشاركة أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية، على مزاد للحمام الزاجل تحت إشراف الاتحاد الدولي للحمام الزاجل، وخمسين منصة عرض لشركات عالمية متخصصة في إنتاج كل ما يتعلق بالحمام الزاجل، بالإضافة إلى سباق كتارا للحمام الزاجل بمشاركة نحو ألف حمامة تنطلق من الكويت وصولاً إلى الدوحة.

ويأتي المعرض ضمن استراتيجية الحي الثقافي لإحياء التراث القطري الذي يعد رافدا أصيلاً من التراث العربي العريق، باعتبار العرب أول الأمم التي اهتمت بأنساب الحمام الزاجل، وخطت المخطوطات وألفت الكتب في تربيته وطرق الاعتناء به، كما استخدمه العرب في البريد والمراسلات منذ عهد بعيد.

وتتيح فعاليات المعرض المتنوعة الفرصة أمام المربين والتجار والهواة لعرض وترويج وبيع الحمام الزاجل، واستقطاب هواة تربية الحمام الزاجل من خارج قطر، إلى جانب رصد وأرشفة تاريخ تربية الحمام الزاجل، وإثراء هذه الهواية بإصدار كتيبات تشرح أفضل أساليب رعاية الحمام وطرق التفريخ والتدريب على الطيران وقطع المسافات، إلى جانب إصدارات تبحث في تاريخ الاعتناء به عبر العصور.(بترا)