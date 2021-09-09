الأردن يشتري 19 جيجا واط بالساعة طاقة كهربائية العام الماضي

عمّان – بلغت الطاقة الكهربائية المشتراة خلال العام الماضي 19194 جيجا واط/ساعة، فيما بلغت الطاقة المباعة 18863.3 جيجاواط/ساعة.

وبحسب تقرير شركة الكهرباء الوطنية للعام 2020 الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، بلغت الطاقة الكهربائية المشتراة من مشاريع التوليد التقليدية 15768 جيجاواط/ساعة، توزعت على النحو الآتي: شركة توليد الكهرباء المركزية 522، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء 6372.2، وشركة توليد شرق عمان (المناخر) 2610.9، وشركة توليد القطرانة 2658، وشركة عمان آسيا للطاقة الكهربائية 297.1، وشركةAES LEVANT HOLDING، 406.1، ومحطة توليد الزرقاء 2901.7.

ومن مشاريع الطاقة المتجددة بلغت الطاقة الكهربائية المشتراة 3024، وطاقة الرياح 1378.8، والطاقة الشمسية 1645.2، ومصادر اخرى 21.6 جيجاواط/ساعة.

أما الطاقة المستوردة من مصر فبلغت خلال العام الماضي 380.6 جيجاواط/ساعة.

وبخصوص مبيعات شركة الكهرباء الوطنية بالجملة من الطاقة الكهربائية فبلغت 18863.3 جيجاواط/ساعة، وتوزعت على النحو الآتي: شركة الكهرباء الأردنية 11106، وشركة الكهرباء الأردنية / كميات التخصيص 44.5، وشركة توزيع الكهرباء 3730.1، وشركة كهرباء محافظة إربد 3468.1، والمشتركون الكبار 323.5 جيجاواط/ساعة.

وبلغت الطاقة المصدرة حسب التقرير 190.1 جيجاواط/ساعة، لشركة القدس (أريحا) 183.9، والمركز الحدودي العراقي (طريبيل) 6.2، واخرى 1.0. (بترا)