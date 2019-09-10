الأردن يصدر نحو ألف طن من النفايات الخطرة

عمان – قالت الناطق الاعلامي في وزارة البيئة الدكتورة رايه السلواني ان الشركات الصناعية الكبرى وشركات تجميع البطاريات السائلة المستهلكة تصدر حوالي ألف طن سنويا من النفايات الخطرة وعالية الخطورة والنفايات القابلة للتدوير.

وبينت ان معالجة النفايات الخطرة يعد ذات اهتمام كبير من قبل جهات عدة على رأسها وزارة البيئة ، مشيرة الى وجود مركز متخصص بمعالجة النفايات الخطرة يعمل تحت اشراف وزارة البيئة.

وبحسب السلواني فان المركز يتعامل مع نحو 3 الى 5 آلاف متر مكعب من النفايات الخطرة المولدة في المملكة غير تلك المصدرة. واشارت بتصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الى وجود 3 منشآت لتدوير البطاريات السائلة في المملكة.

واوضحت ان وزارة البيئة تسن التشريعات بمختلف مستوياتها كالتعليمات والأنظمة والاشتراطات ضمن المواصفات والقواعد الفنية التي تضمن الإدارة السليمة للنفايات الخطرة إلى جانب الدلائل الارشادية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالكيماويات، والعمل على إعادة تدوير النفايات واستخدامها في إدارة الزيوت المعدنية المستهلكة والإطارات المستعملة والبطاريات الحامضية. ولفتت السلواني، إلى إصدار الوزارة لمسودة القانون الاطاري للنفايات ما يسهم بمنع التداخلات في مجال إدارة النفايات وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكافة الشركاء، مثلما وضعت استراتيجية وطنية شاملة لإدارة النفايات الصلبة بمنحة من الاتحاد الاوروبي لتطوير عمل المكاب وإدارتها بطرق سليمة وفتح مجال الاستثمار بقطاع النفايات.

وأضافت أن العمل جار حاليا على إعداد وثائق عطاء لإنشاء وحدات لمعالجة النفايات الخطرة المولدة محلياً.-(بترا)