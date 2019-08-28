الأردن يصدر أكبر شحنة من الفوسفات للهند

العقبة- صدرت شركة مناجم الفوسفات أمس الثلاثاء، عبر ميناء تصدير الفوسفات بالعقبة 79400 طن من الفوسفات للهند.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات: إن هذه الشحنة رفعت حجم تصدير الشركة من مادة الفوسفات إلى الهند خلال الشهر الحالي إلى 414 الف طن.

وأكد أن هذه الشحنة هي الأكبر في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، وجرى تحميلها في يوم واحد في زمن قياسي وغير مسبوق على متن أحدى أكبر بواخر الشحن، ما يؤكد كفاءة الميناء والعاملين فيه وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها ضمن المدة الزمنية المحددة.

وأعرب الدكتور الذنيبات عن تقديره لجهود جميع العاملين في الميناء وجميع مواقع العمل التابعة للشركة، وتفانيهم في العمل وحرصهم على مصلحة الشركة واستقرارها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وقال: إن الشركة ستبقى بهمة العاملين فيها، من المؤسسات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني، والمساهمة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.-(بترا)