الأردن يصف اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان بالإنجاز الكبير

عمان- الغد- اعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عن ترحيب الأردن بتوقيع المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم على الإتفاق الانتقالي الذي يطلق مرحلة جديدة في السودان الشقيق.

وقدم الصفدي “أطيب التهاني للأشقاء في السودان بتوقيع الإتفاق الإنتقالي، إطلاقا لمرحلة جديدة ندعو الله أن تحقق أمنيات الشعب السوداني الشقيق في تكريس الديمقراطية وتحقيق الأمن والأمان والإنجاز.”

وبارك للأشقاء في السودان “هذا الإنجاز التاريخي الكبير،” مؤكدا أن المملكة ستبقى إلى جانبهم في جهودهم تجاوز تحديات المرحلة وبناء المستقبل المشرق الذي ينشدون ويستحقون‪.