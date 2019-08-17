آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الأردن يصف اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان بالإنجاز الكبير

منذ 35 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- اعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عن ترحيب الأردن بتوقيع المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم على الإتفاق الانتقالي الذي يطلق مرحلة جديدة في السودان الشقيق.

وقدم الصفدي “أطيب التهاني للأشقاء في السودان بتوقيع الإتفاق الإنتقالي، إطلاقا لمرحلة جديدة ندعو الله أن تحقق أمنيات الشعب السوداني الشقيق في تكريس الديمقراطية وتحقيق الأمن والأمان والإنجاز.”

وبارك للأشقاء في السودان “هذا الإنجاز التاريخي الكبير،” مؤكدا أن المملكة ستبقى إلى جانبهم في جهودهم تجاوز تحديات المرحلة وبناء المستقبل المشرق الذي ينشدون ويستحقون‪.

مقالات ذات صلة

هاشتاغ “#إغلاق_النوادي_الليلية” يتصدر

منذ ساعة واحدة

اطلاق الدورة الثالثة من البرنامج الوطني “بصمة” في السلط – صور

منذ 3 ساعات

ما هي قصة الأسد والفأر؟.. أول حكايا “تيتا توجان” – فيديو

منذ 3 ساعات

عبابنة: 35 % من الأردنيين يعانون من الحساسية

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock