الأردن يصوت لصالح قرار بشأن مسؤولية إسرائيل عن بقعة نفطية على الشواطئ اللبنانية

صوت الأردن اليوم أمام اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة على مشروع قرار بشأن مسؤولة إسرائيل عن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها إسرائيل.

وصوت لصالح القرار 150 دولة وعارضته 8 دول، فيما صوتت 5 دول عليه بالامتناع.

وأعربت الجمعية في القرار عن قلقها العميق، للسنة ال 17 على التوالي، إزاء الآثار السلبية المترتبة على تدمير القوات الجوية الإسرائيلية لصهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية اللبنانية لتوليد الطاقة الكهربائية فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة في لبنان.

واعتبرت الجمعية، أن البقعة النفطية قد لوثت شواطئ لبنان بشكل كبير والشواطئ السورية بشكل جزئي وبالتالي كان لها آثار خطيرة على سبل العيش والاقتصاد في لبنان، بسبب الآثار السلبية على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومصايد الأسماك والسياحة، ومن أجل صحة الإنسان في البلد.

وفي هذا الصدد، طلب القرار من حكومة إسرائيل أن تتحمل المسؤولية عن التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان بالنسبة للأضرار المذكورة أعلاه وللبلدان الأخرى المتضررة مباشرة من بقعة النفط، مثل الجمهورية العربية السورية.

-(بترا)