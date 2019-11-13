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الأردن يطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً

منذ 11 دقيقة
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

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عمان – طالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، المجتمع الدولي، العمل على وقف العدوان الإٍسرائيلي على غزة فوراً، والعمل على تلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة.
وقال وزير الخارجية في تغريدة عبر حسابه بموقع »تويتر«، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي سبب كل التوتر والعنف، مضيفاً “ليس بالعدوان على غزة تحقق إسرائيل الأمن”.
وأكد الصفدي أن “الأمن للجميع طريقه انتهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية”.-(بترا)

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