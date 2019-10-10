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الأردن يطالب تركيا بوقف هجومها على سورية فورا

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي- (أرشيفية)
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي- (أرشيفية)

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عمان- الغد- طالب الأردن تركيا بوقف هجومها على الجمهورية العربية السورية فورا وحل جميع القضايا عبر الحوار وفِي إطار الشرعية الدولية.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في تغريدة على تويتر، “نطالب تركيا وقف هجومها على سوريا فورا ونرفض أي انتقاص من سيادة سورية وندين كل عدوان يهدد وحدتها”.

وأضاف الصفدي الذي سيرأس مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغاريني في برشلونة الدورة الرابعة للمنتدى المتوسطي التي ستكون الأزمة السورية على أجندتها “ان حل الأزمة السورية سياسيا بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره هو سبيل تحقيق الأمن لسوريا وجوارها”.

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