الأردن يطلب استضافة مجموعته بالتصفيات المزدوجة

عمان – الغد – علمت “الغد” أن الاتحاد الأردني لكرة القدم، طلب استضافة مجموعته بالتصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة لمونديال قطر 2022، وكأس آسيا 2023 في الصين.

وأرسل اتحاد الكرة طلب الاستضافة، معززا بالمتطلبات اللازمة للنظر في موضوع تنظيم مباريات مجموعته الثانية التي تضم إلى جانب منتخب النشامى، منتخبات أستراليا والكويت ونيبال وتايوان.

وأنضم الأردن إلى دول استراليا والكويت ونيبال التي سبق وأن طلبت ايضا استضافة مباريات المجموعة على شكل تجمع، خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وبدأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالبحث في طلبات الدول الأربع، تمهيدا لحسم هوية الدولة المستضيفة يوم الاثنين المقبل.

ويتصدر المنتخب الاسترالي حاليا المجموعة، برصيد 12 نقطة، يليه المنتخب الكويتي ومنتخب النشامى برصيد 10 نقاط لكل منتخب. – (أخبار النجوم)