الأردن يطلب تأجيل استضافة تصفيات التايكواندو المؤهلة لأولمبياد طوكيو

عمان – الغد – أكدت قناة “المملكة” نقلا عن مصاردها الخاصة، توجه الأردن بطلب رسمي لتأجيل استضافة تصفيات التايكواندو المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، بسبب تداعيات “فيروس كورونا” المستجد.

وقرر الإتحاد الدولي للتايكواندو، منح الأردن شرف استضافة تصفيات رياضة التايكواندو المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو ودورة الألعاب البارالمبية (بارالمبيك طوكيو 2020) عن قارة آسيا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 أبريل (نيسان) المقبل.

وكان الاتحاد الدولي للتايكواندو، قد قرر إلغاء إقامة التصفيات في مدينة ووشي الصينية بسبب تفشي “فيروس كورونا”، ليفتح الاتحاد الآسيوي بعد ذلك باب الترشح للدول الراغبة في الاستضافة، حيث تقدمت الأردن وإيران بملفي طلب إستضافة، قبل أن يجري الاتحاد الآسيوي بعد ذلك عملية تصويت إلكترونية لاختيار الدولة المستضيفة من قِبل أعضاء المكتب التنفيذي، ليتم اختيار الأردن لإستضافة هذا الحدث.