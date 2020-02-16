الأردن يطلب رسميا استضافة تصفيات التايكواندو المؤهلة لأولمبياد طوكيو

خالد المنيزل

عمان– خاطب اتحاد التايكواندو، الاتحادين الآسيوي والدولي للعبة رسميا، طالبا استضافة تصفيات قارة آسيا للتايكواندو المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 9-12 نيسان (إبريل) المقبل، والتي كان مقررا إقامتها في الصين وتم اتخاذ قرار النقل بسبب فيروس كورونا.

وتواصل الكوادر الأردنية عملها الدؤوب، من أجل أن يكون ملف الاستضافة متكاملا من حيث صالة النزالات وصالات التدريب والفنادق والأمن.

ومن المنتظر أن يجتمع المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والآسيوي خلال اليومين المقبلين لاتخاذ القرار المناسب، خاصة وأن إيران طلبت كذلك استضافة التصفيات، وهي الدولة الوحيدة المنافسة للأردن لغاية الآن.

وينتظر أن تميل الكفة لصالح الاتحاد الأردني لاستضافة البطولة، نظرا للمستوى الفني المتطور للتايكواندو الأردنية على المستويين الآسيوي والدولي، وكذلك لأن تقارير مندوبي الاتحاد الدولي أبو بكر الكردي وماهر مقابلة عن بطولة الحسن الدولية كان مميزا، وكذلك عن بطولة آسيا التي أقيمت في عمان العام الماضي، نظرا للمستوى التنظيمي والفني والتحكيمي والتجهيز عالي المستوى.

لبنان يعتذر عن بطولة آسيا

اعتذر الاتحاد اللبناني عن عدم تنظيم بطولة آسيا المقررة خلال شهر آذار (مارس) المقبل، من خلال كتاب رسمي للاتحادين الآسيوي والدولي، مبينا أن سبب الاعتذار بسبب انتشار فيروس فيرونا، لكن تشير المعلومات أن لبنان اعتذر عن البطولة لقلة عدد اللاعبين المشاركين في بطولة آسيا وبطولة لبنان المفتوحة.

ومن المنتظر أن يطلب الاتحاد الأردني كذلك إستضافة البطولة بعد الانتهاء من التصفيات الآسيوية المؤهلة لإولمبياد طوكيو.

المنتخبات تواصل الاستعداد

واصلت المنتخبات الوطنية للجنسين، تدريباتها المكثفة في مركز الاعداد الأولمبي، بإشراف المدير الفني فارس العساف ومساعده المدرب الوطني نبيل طلال.

وبين العساف، أن الروح المعنوية لكافة لاعبي المنتخب الوطني في أعلى مستوياتها، بعد أن اطمأن النجوم على مستوياتهما، ولعل تأجيل بطولة آسيا سيضع الجهاز الفني والتدريبي أمام خيار صعب في اختيار لاعبين ولاعبتين للتصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد، لأن بطولة آسيا كانت من المعايير المهمة لاختيار اللاعبين، وكذلك ما يزال الجهاز الفني ينتظر التقرير النهائي لإصابة أحمد أبو غوش ومعرفة قدرته من العودة للتدريب بعد العملية الجراحية في الركبة، والمشاركة في تصفيات آسيا المؤهلة للأولمبياد، بينما تبين أن جوليانا الصادق قادرة على تمثيل الأردن في نفس التصفيات بعد أن شاركت في بطولة الحسن ونالت ذهبيتها.

ويشارك في التدريبات كافة اللاعبين واللاعبات وهم: لؤي احميدان لوزن 54 كغم، زيد الحلواني لوزن تحت 58 كغم، محمد عثمان لوزن 63 كغم، زيد مصطفى لوزن تحت 68 كغم، فهد الصبيحي لوزن تحت 74 كغم، صالح الشرباتي لوزن تحت 80 كغم، أنس الصادق لوزن تحت 87 كغم، حمزة قطان لوزن فوق 87 كغم، واللاعبات: أنوار الزيود لوزن تحت 46 كغم، بانا ضراغمة لوزن تحت 49 كغم، يارا محمد لوزن تحت 53 كغم، حلا تيسير لوزن تحت 57 كغم، نتالي الحميدي لوزن تحت 62 كغم، جوانا الصادق وجوليانا الصادق لوزن تحت 67 كغم، رهف كمال لوزن 73 كغم، عائشة السدة لوزن فوق 73 كغم.