الأردن يطلب من “نتفليكس” عدم بث مسلسل “رجل المعجزات” في المملكة

عمان- الغد- طلبت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، من شبكة “نتفليكس” الأميركية عدم بث مسلسل “رجل المعجزات” في الأردن.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الاثنين، مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، مهند البكري، بعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وأوضح مدير عام الهيئة الملكية “أنه بعد الاطلاع على بعض حلقات المسلسل التلفزيوني “رجل المعجزات”، والمقرر بثه على شبكة “نتفليكس” قريبا، طلبت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام رسميا من إدارة “نتفليكس” الإحجام عن بث المسلسل في الأردن”.

هذا وقد صوّر المسلسل جزئيا في المملكة سنة 2018. إنّ قصة المسلسل خيالية بحتة وكذلك الشخصيات فيه.

ومع ذلك، ترى الهيئة أن محتوى المسلسل يمكن أن يُنظر اليه أو يُفسر على أنه يتعارض مع قدسية الأديان وبالتالي قد ينتهك القوانين في البلاد.

وقالت في بيان إنّها “لا تزال الهيئة الملكية الأردنية للأفلام متمسكة بمبادئها بحزم ولا سيما باحترام الحرية الإبداعية، لكن بصفتها مؤسسة عامة مسؤولة، لا تؤيد ولا تتغاضى عن رسائل قد تكون مخالفة لقوانين المملكة”

خلال الأشهر القليلة الماضية، عمل مجلس مفوضي الهيئة على مراجعة سياسته فيما يتعلق بتصوير الانتاجات في الأردن، وخلُص إلى ضرورة التأكد من أن محتواها لا يتناقض مع ثوابت الأردن.