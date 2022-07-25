الأردن يعرض خبراته في إدارة البلديات على لبنان

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان حرص وزارة الإدارة المحلية على التعاون في مجال الإدارة المحلية مع وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون المُستقبلي في العمل البلدي بين البلدين.

كما أكد كريشان خلال لقائه في مكتبه بدار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، أن وزارة الإدارة المحلية مستعدة لتقديم خبراتها في مختلف مجالات التنمية المحلية، والخدمات البلدية إلى وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، هذا إلى جانب الاستفادة من الخبرات اللبنانية في هذه المجالات.

وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الإدارة المحلية تقوم على تمكين الإدارات المحلية، وتحقيق التكامل بينها، وإيجاد البيئة التشريعية والتنظيمية والرقابية الفاعلة والمُحفزّة لعملها.

من جانبه، رحب الوزير اللبناني بسام مولوي بتوسيع آفاق العمل البلدي بين الوزارتين والبلديات اللبنانية والأردنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الأردنية، بخاصة في مجال الرؤية الجديدة لأهمية عمل الإدارة المحلية، وتمكين البلديات من المساهمة في التنمية المحلية، وإقامة المشاريع الاستثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى استخدام الطاقة البديلة في البلديات، إلى غير ذلك من المشاريع التي ترقى بالعمل البلدي.

يُشار إلى أن الوزير اللبناني وصل إلى عمان مساء أمس في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام بهدف بحث آفاق التعاون في الإدارة المحلية والعمل البلدي بين الأردن ولبنان، والاستفادة من الخبرات والتجارب الأردنية في هذه المجالات.