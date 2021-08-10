الأردن يعزي الجزائر بضحايا حرائق الغابات

عمّان – الغد- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا حرائق الغابات التي تشهدها عدة ولايات في البلاد وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز وقوف وتضامن المملكة مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والتعازي لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.