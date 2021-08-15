الأردن يعزي بضحايا انفجار خزان وقود في لبنان

عمان-الغد- ‏أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب جمهورية لبنان الشقيقة، بضحايا انفجار خزان وقود في بلدة التليل بعكار شمالي لبنان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأحد، وقوف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية لبنان الشقيقة في هذا المصاب الأليم، والتعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. –