الأردن يعزي بضحايا انفجار “نظام غازي” في العراق

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق بضحايا حادثة انفجار نظامٍ غازيٍّ بأحد المنازل في محافظة السليمانية في إقليم كردستان في جمهورية العراق الشقيق، أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع الحكومة والشعب العراقي الشقيق، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار “خزان غاز سائل” في السليمانية (شرق إقليم كردستان العراق) إلى 11 قتلى، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وقالت دائرة صحة السليمانية، إن عدد الجرحى بلغ 13 جريحا، لافتة إلى أن “الجرحى يتلقون العلاج في مستشفيات المحافظة”.

وأعلن محافظ السليمانية هڤال أبو بكر، حالة الحداد في المحافظة لمدة يوم واحد على أرواح ضحايا التفجير.