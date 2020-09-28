الأردن يعزي بضحايا تحطم طائرة عسكرية أوكرانية

عمان – أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية أوكرانيا الصديقة بضحايا حادث تحطم طائرة تابعة للجيش الأوكراني، بالقرب من خاركيف شرقي البلاد، والذي أسفر عن سقوط 26 قتيلاً.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز، في بيان اليوم الاثنين، تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية أوكرانيا الصديقة في هذا المصاب الأليم، وقدم تعازي المملكة بالضحايا.–(بترا)