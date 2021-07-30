الأردن يعزي بضحايا حرائق الغابات بتركيا

عمان -أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة بضحايا حرائق الغابات التي تشهدها ولايات متفرقة من البلاد وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وإخلاء العشرات من السكان.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز تضامن المملكة مع جمهورية تركيا الشقيقة في هذا المصاب والتعازي لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين–(بترا)