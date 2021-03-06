الأردن يعزي تركيا بضحايا تحطم طائرة عسكرية

عمان-الغد- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة بضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية شرق البلاد ما أسفر مقتل 11 عسكريا وإصابة اثنين آخرين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز، في بيان صحفي، اليوم ، تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة في هذه المصاب الأليمة، وقدم تعازي المملكة بالضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.