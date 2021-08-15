الأردن يعزي روسيا وتركيا بضحايا تحطم مروحية

عمان- ‏أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي لحكومة وشعب جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية تركيا بضحايا تحطم طائرة مروحية روسية كانت تشارك في إطفاء الحرائق في محافظة كهرمانمراس جنوب تركيا، ما أسفر عن مقتل أفراد طاقمها البالغ عددهم ثمانية من الروس والأتراك.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأحد، تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهوريتي روسيا الاتحادية وتركيا في هذا الحادث الأليم والتعازي لذوي الضحايا.-(بترا)