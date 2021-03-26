الأردن يعزي مصر بضحايا حادث قطاري سوهاج

عمان- الغد- قدم وزير الخارجية أيمن الصفدي اليوم الجمعة، تعازيه إلى مصر بضحايا حادث قطاري سوهاج الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 32 شخصا وإصابة العشرات بجراح.

وكتب الصفدي على “توتير”: “رحم الله ضحايا حادث تصادم القطارين المؤلم في محافظة #سوهاج في #مصر الشقيقة وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل. أحر مشاعر التعازي والمواساة للأشقاء”.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا الحادث المؤسف الناجم عن تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج، والذي أسفر عن وفاة 32 شخصا وإصابة 66 أخرين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز، تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذه المصاب الأليم، وتعازي المملكة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.