الأردن يعلق استيراد الأناناس

عمان- الغد- علقت وزارة الزراعة استيراد الأناناس من مناطق إعادة التصدير، واشترطت أن يكون الاستيراد من بلد المنشأ مباشرة إلى الأردن.

وقالت وزارة الزراعة في بيان صحافي اليوم الاثنين، إنها تصدر رخص الاستيراد للسلع الزراعية المختلفة بعد التحقق من سلامة المصادر التي تستورد منها وخلوها من الأمراض والآفات الحجرية، والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفة القياسية الأردنية في المركز الحدودي عند وصولها.

وأشارت إلى اصدار رخص استيراد الأناناس بكمية 6 آلاف طن عام 2019، و3 آلاف طن عام 2020، والإدخال الفعلي لـــ 817 طنا و921 طنا في عامي 2019 و 2020، فيما تنوعت مصادر الاستيراد من الفلبين وبنما وتايلند والهند وكينيا وماليزيا والاكوادور وكوستاريكا واندونيسيا واوغندا وغانا.