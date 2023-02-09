الأردن يغطي 10% من السوق العراقية بالأدوية البشرية

قال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أن الأردن يغطي 10 بالمئة من حجم السوق العراقية فيما يخص الأدوية البشرية.

واضاف الاطراش في تصريح صحفي اليوم الخميس، على هامش مشاركته بوفد القطاع الخاص الذي يزور العراق حاليا، أن المنتجات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية تعتبر من ابرز الصادرات الأردنية للسوق العراقية، مبينا أنها بلغت ما يقارب 100 مليون دولار خلال العام الماضي 2022.

وحسب الاطرش تتنوع الأشكال الصيدلانية المصدرة للسوق العراقية بين حبوب و كبسولات وشرابات ومراهم ، قطرات وبخاخات وحقن وريدية وغيرها الكثير من الأصناف التي تلبي احتياجات العراق من الأدوية.

واشار إلى أن الأدوية الأردنية تتمتع بسمعة عالية جدا وتنافسية كبيرة في السوق العراقية واثبتت فعاليتها و آمانها وحازت على ثقة القطاع الطبي والمواطن العراقي.

وبين أن العراق الشقيق من اوائل دول المنطقة التي فتحت اسواقها الدواء الأردني وتشارك معظم الشركات الأردنية الدوائية بالعطاءات الحكومية بالإضافة الى تواجدها بالقطاع الخاص من خلال مكاتب ومختبرات علمية.

واشار إلى وجود تعاون مستمر ومشترك ما بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة العراقية تشمل تنظيم ورش العمل والتدريب وعقد دورات علمية مشتركة.

وعبر الاطرش عن أمله باستمرار التعاون التجاري بين الأردن والعراق وتسريع تسجيل الدواء الأردني بالسوق العراقية وتسهيل عملية انسياب الشحن البري و الجوي بين البلدين الشقيقين.