الأردن يفوز بالمركز الأول والجائزة الأولى في “السمبوزيوم” الدولي في لبنان

عمان – فاز الاردن بالمركز الاول في المعرض الفني السمبوزوم الدولي في لبنان الذي نظمته بلدية زوق مكايل في لبنان مؤخرا بعنوان زوق مكايل بريشتي وهو السميوزيوم الاول لعام 2019 وبمشاركة الدول العربية.

ومثل الاردن في المعرض الفني الفنان التشكيلي انور حدادين الذي رشحته وزارة الثقافة والشباب للمشاركة في هذا الملتقى الدولي.

وقام رئيس بلدية زوق مكايل ومديرة بيت الشباب والثقافة في لبنان وممثل وزير الثقافة اللبنانية بتسليم ممثل الاردن الفنان انور حدادين جائزة المركز الاول بحضور عدد من سفراء الدول المشاركة وجمهور من المدعوين.

وقال الفنان حدادين لوكالة الانباء الاردنية بعد وصوله الى عمان اليوم السبت قادما من لبنان ان لجنة التحكيم اختارت لوحته الفنية من بين الاعمال الفنية المشاركة فيه .

واضاف الفنان حدادين انه حصل على المركز الاول في العاصمة النمساوية فيينا عام 2016 والجائزة الاولى في الاردن وشارك في العديد من المعارض الدولية والعربية والمحلية وحصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير الدولية منالنمسا وفرنسا وايطاليا.(بترا)