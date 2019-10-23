الأردن يفوز بجائزة أفضل أداء في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة

عمان- الغد- فاز الأردن ممثلاً بالمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية يوم أمس بجائزة أفضل أداء في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة للعام ٢٠١٩ خلال أعمال المنتدى الاستراتيجي الإقليمي لدول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا واسيا الوسطى ٢٠١٩المنعقد حالياً في مدينة اسطنبول.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور بشار الزعبي أن المؤسسة حصلت على الجائزة من خلال مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) والذي تنفذه المؤسسة.

وأضاف أن الجائزة تنافس عليها جميع المشاريع الممولة من صندوق (ايفاد) من أنحاء العالم كافة بمشاركة أكثر من ٢٥ دولة .

وأوضح الدكتور الزعبي أن معايير التقييم تضمنت مدى تحقيق المشروع للمؤشرات والأهداف المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتمكين المرأة ، حيث حقق المشروع مايزيد عن ضعف العدد المستهدف ، لافتا إلى أن مشاركة المرأة في مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل تجاوزت ٦٠ بالمائة من اجمالي عدد المستفيدين منه.

وأشار الدكتور الزعبي أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية قام باجراء مسح لجميع المشاريع التي يمولها في منطقة الشرق الاوسط من خلال ثلاثة محاور هي أداء المشروع بشكل عام و التمكين الجندري والمتابعة والتقييم.

وتسلّم الجائزة مندوباً عن المدير التنفيذي مدير سلسلة القيمة في المشروع المهندس زيد النسور تكريماً للجهود المبذوله في تمكين الرجال والنساء بالمشروع ضمن نشاطاته المختلفة.

يذكر أن أعمال المنتدى بدأت في مدينة اسطنبول في الحادي والعشرين من الشهر الحالي وتنتهي في الرابع والعشرين منه.