الأردن يفوز برئاسة فريق الخبراء العرب لمكافحة الارهاب

القاهرة – فاز مرشح المملكة الأردنية الهاشمية العقيد محمد عبدالله الدعجة من مرتبات مديرية الأمن العام، برئاسة فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب لمدة عامين.

جاء ذلك خلال الاقتراع الذي جرى لهذه الغاية على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الذي اختتم أعماله في القاهرة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

يشار إلى انه تنافس على الفوز بهذا المقعد ثلاثة مرشحين عرب هم مرشح الأردن العقيد الدعجة الذي حصل على 11 صوتا، ومرشح السعودية الذي حصل على 7 أصوات، ومرشح العراق الذي حصل على 3 أصوات.