الأردن يفوز بعضوية “التفاوض الدولية” للحد من التلوث البلاستيكي

فاز الأردن بالانتخاب المباشر بعضوية مكتب لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بمشكلة التلوث البلاستيكي.

واختير أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة ممثلاً عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في اللجنة المكلّفة بالتفاوض “على صك دولي ملزم لمعالجة مشكلة التلوث البلاستيكي في العالم”.

وقالت وزارة البيئة في بيان اليوم الثلاثاء إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عملت خلال الأشهر الماضية من خلال السفير الأردني في نيروبي، مندوب المملكة الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على حشد الدعم المطلوب للمرشح الأردني.

وكانت المفاوضات بين دول المجموعة على عضوية المكتب بدأت في أيار الماضي خلال الاجتماع التحضيري لمفاوضات لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي للحد من التلوث البلاستيكي في العالم، انتهت بإجراء التصويت اليوم.

يذكر أن قرار “إنهاء التلوث البلاستيكي: نحو صك دولي ملزم قانونياً” تم تبنيه خلال أعمال اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خلالها أن الاتفاقية المتعلقة بالتلوث البلاستيكي التي سيتم إعدادها تعتبر أهم صفقة بيئية دولية متعددة الأطراف منذ اتفاقية باريس للمناخ.

ويتوقع أن تنتهي لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالحد من التلوث البلاستيكي بوضع اتفاقية بهذا الشأن في نهاية عام 2024.