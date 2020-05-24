آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الأردن يفوز بلقب الدولة ذات النهج الأمثل في احتواء كورونا

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

موسكو- فاز الأردن بلقب الدولة ذات النهج الأمثل عالميا في احتواء كورونا، وفق استطلاع أجراه موقع روسيا اليوم.

وبنتيجة الاستفتاء الذي استمر على مدى الأيام العشرة الأخيرة من رمضان وانتهى مع تكبيرات عيد الفطر حصل الأردن على نحو مليون صوت، ما يساوي 79.6% من إجمالي عدد الأصوات البالغ مجموعها 1246407.

وحلت السعودية في المركز الثاني وبفارق كبير عن المتصدر، حاصدة 18.4% فيما ذهب المركز الثالث للكويت بـ0.7%.

وفي الجدول التالي النتائج الكاملة للاستطلاع:

ماهي الدولة التي انتهجت الطريقة الأفضل لاحتواء كورونا ومنع تفشيه؟ يتوقف التصويت في آخر يوم من رمضان وتنشر النتائج في أول أيام العيد

  • الولايات المتحدة الأمريكية 0% (116)
  • الصين 0.5% (6203)
  • روسيا 0% (135)
  • كوريا الجنوبية 0.1% (997)
  • إيطاليا 0% (69)
  • إسبانيا 0% (35)
  • السويد 0.1% (809)
  • ألمانيا 0.1% (885)
  • فرنسا 0% (14)
  • إيران 0% (117)
  • تركيا 0% (468)
  • مصر 0.1% (624)
  • السعودية 18.4% (229599)
  • الكويت 0.7% (8218)
  • الإمارات 0.1% (907)
  • قطر 0% (150)
  • العراق 0% (224)
  • الأردن 79.6% (993045)
  • سوريا 0.1% (848)
  • الجزائر 0% (229)
  • المغرب 0.1% (895)
  • اليمن 0% (320)
  • دول أخرى 0.1% (1503)

عدد المشاركين 1246407

مقالات ذات صلة

200 عينة سلبية لمخالطين لطبيب إربد

منذ 8 دقائق

محافظ إربد: التعامل مع خروقات محدودة لحظر التجول الشامل

منذ 10 دقائق

الحواتمة يتفقد المرتبات في الميدان وينقل لهم تحيات القائد الأعلى (صور)

منذ 49 دقيقة
دورية أمن تتأكد حمل سائقي المركبات تصاريح تخولهم المرور في ظل حظر التجول - تصوير: أمجد الطويل

كيف أثر الحظر الشامل على الخدمات الصحية؟ مواطنون يرون تجاربهم

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock