الأردن يفوز بمقعد في مكتب لجنة التفاوض لوضع اتفاقية للحد من التلوث البلاستيكي

فاز الأردن بالانتخاب المباشر من دول مجموعه آسيا والمحيط الهادئ في مكتب لجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن مشكلة التلوث البلاستيكي في العالم. واختير أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة ممثلاً عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في مكتب لجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) المكلّفة بالتفاوض على صك دولي ملزم لمعالجة مشكلة التلوث البلاستيكي. وفاز المرشح الأردني، إلى جانب المرشح الياباني، بأغلبية أصوات دول المجموعة من بين 7 دول كانت قد ترشحت للفوز بعضوية هذا المكتب.

وعملت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خلال الأشهر الماضية والسفير الأردني في نيروبي -مندوب المملكة الدائم لدى برنامج الامم المتحدة للبيئة- على حشد الدعم المطلوب للمرشح الأردني، والذي تُرجم بتصويت عدد كاف من الدول لصالحه.

وكانت المفاوضات ما بين دول المجموعة على عضوية المكتب قد بدأت في شهر أيار الماضي خلال الاجتماع التحضيري للمفاوضات للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي للحد من التلوث البلاستيكي في العالم، وانتهت بإجراء عملية التصويت التي صدرت نتائجها اليوم، حيث بادرت العديد من دول المجموعة خلال الفترة الماضية بإعلان تأييدها للمرشح الأردني.

يذكر بأن قرار “إنهاء التلوث البلاستيكي: نحو صك دولي ملزم قانونياً” قد تم تبنيه خلال أعمال اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA 5.2. حيث أكدت حينها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) بأن الاتفاقية المتعلقة بالتلوث البلاستيكي التي سيتم إعدادها تعتبر أهم صفقة بيئية دولية متعددة الأطراف منذ اتفاقية باريس للمناخ.

ومن المؤمل ان تنتهي لجنة التفاوض الحكومية (INC) المعنية بالحد من التلوث البلاستيكي بوضع اتفاقية دولية بهذا الشأن في نهاية عام ٢٠٢٤ حيث سيتم بعد ذلك عقد مؤتمر دبلوماسي دولي لطرح الاتفاقية على دول العالم للتوقيع والمصادقه عليها.