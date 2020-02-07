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الأردن يقدم تعازيه بضحايا الانهيارين الثلجيين في تركيا

منذ 36 دقيقة

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عمان-الغد -قدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي التعازي لجمهورية #تركيا بضحايا الانهيارين الثلجيين.

وقال الصفدي في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر: ‏”أحر مشاعر التعازي والمواساة للأشقاء #تركيا بضحايا الانهيارين الثلجيين. رحم الله الضحايا وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل”.

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