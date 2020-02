الأردن يقدم تعازيه بضحايا الانهيارين الثلجيين في تركيا

عمان-الغد -قدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي التعازي لجمهورية #تركيا بضحايا الانهيارين الثلجيين.

وقال الصفدي في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر: ‏”أحر مشاعر التعازي والمواساة للأشقاء #تركيا بضحايا الانهيارين الثلجيين. رحم الله الضحايا وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل”.

We extend our deepest condolences to our brethren in #Turkey on the victims of the two tragic avalanches that hit eastern parts of the country. We wish the injured a speedy recovery. Our thoughts and prayers are with them.

— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) February 7, 2020